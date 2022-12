Vieri | “Ecco perché la pillola finale della Bobo TV era registrata”

Affaritaliani.it

La puntata registata dopo la vittoria mondiale dell'Argentina: 'Per problemi di tv, tecnici, nostri non potevamo farla in diretta' Boboinsieme ai suoi 3 moschettieri ( Ventola, Adani, ...QuindiVentola (" L'Argentina è qualcosa di magico") e, che gioca sull'ambiguità: "Il 10 più forte al mondo ha vinto il Mondiale". Mondiali, il web boccia la Bobo - tv. Fioccano le ... Bobo Tv, ascolti record con l'Argentina campione. Vieri: Puntata registrata Ecco perchè non eravamo in diretta Così Christian Vieri, ex attaccante, in collegamento alla Bobo TV su Twitch ha spiegato quanto accaduto ieri sulla Rai ...Borussia Dortmund-Juve e quella maledetta finale persa. Ecco il ricordo di quell’ultimo atto della Champions League 1996-1997 La Juventus ha un rapporto conflittuale con la Champions League. Nella sto ...