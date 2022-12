VIDEO Sci alpino | Marco Odermatt vince il gigante in Alta Badia Successo schiacciante dello svizzero

NEVEITALIA.IT

Ilcon gli highlights del super - G femminile di St. Moritz , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023alpino. La vittoria va a Mikaela Shiffrin , che sale sul gradino più alto del podio e ......vera impresa 'titanica' riuscire non solo a pareggiare i conti al botteghino (e con l'home) ... e, ha iniziato ideando e dirigendo il suo primo cortometraggio- fi Xenogenesis già nel 1978, ... Il dottor Panzeri commenta la vittoria di Sofia Goggia: “Abbiamo messo in piedi un sistema perfetto” - Video Sci Alpino ... We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - Filippo Della Vite nella prima manche del secondo gigante di Alta Badia è il migliore degli italiani: con 3.67 di distacco da Odermatt, entra nella seconda manche e potrà ...