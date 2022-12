VIDEO Mihajlovic | Spalletti | “Uomo vero e senza maschere”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le parole di Lucianoalla camera ardente per Sinisaquesta mattina in Campidoglio.

Liberoquotidiano.it

Vox dal Dall'Ara -alla squadra dalla camera dell'ospedale -nonno, tutta la sua emozione -- Mihajlovich sui maxi - schermi del Dall'Ara: 'Mi ...... l'artista ha incontrato i suoi amici di sempre, ricevuto telefonate e vistoa sorpresa ... In apertura, Ramazzotti ha anche salutato Sinisa, scomparso ieri: "È stato un grande, volevo ... Domenica In, il video di Mihajlovic: crollo per Mara Venier Il mondo dello sport piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic avvenuta a Roma dopo una lunga malattia. L'ex calciatore serbo allenò, per un breve periodo, anche la Fiorentina ...AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Centinaia le persone che nella giornata di oggi si sono recate in Campidoglio per dare il loro ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Alle 18:00 la camera ardente è ...