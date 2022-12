VIDEO – Messi chiede aiuto a Maradona prima dell’ultimo rigore | le immagini fanno il giro del mondo

... nessuno dei 1.300 accessori cinematograficiall'asta ha raggiunto la quotazione record di E. ... telefona casa (e il prefisso è 02 fino a gennaio) approfondimento La playlist dei miglioridi ...Il tutto è documentato tramite unin cui a un certo punto si vedono i giocatori che per un ... non è piaciuto anche se in molti 'giustificano', dati i trascorsi al PSG con il francese.La Juventus ha pubblicato un video per celebrare i campioni del mondo: protagonista del filmato proprio il portiere che ha negato un record al "10" argentino ...Argentina che ha trionfato nella finale del Mondiale conquistando la Coppa del Mondo . Però nella storica foto in cui il numero 10 e capitano dell'Albiceleste solleva finalmente il tanto agognato t ...