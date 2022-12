VIDEO Argentina-Francia | riviviamo i rigori Chi li ha segnati e chi li ha sbagliati

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’alza al cielo di Lusail la Coppa del Mondo 2022 e vince i Mondiali di calcio del Qatar. L’Albiceleste vince contro launa Finale che, sin da ora, è entrata nella storia del calcio e nella quale è successo di tutto. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, con il doppio vantaggio degli argentini con le reti di Messi su rigore e Di Maria, è arrivato il pareggio di Mbappè che, in un minuto (tra l’80’ e l’81’) ha pareggiato i conti in maniera incredibile, quando tutto sembrava finito per i “Galletti”. Nei tempi supplementari di nuovo Messi per il 3-2, ma ancora una volta Mbappè dal dischetto fissa il punteggio sul 3-3. La 22a Coppa del Mondo, quindi, si è decisa ai calci di rigore (come nel 1994 e 2006) e la lotteria dal dischetto ha premiato la squadra del CT Scaloni. Andiamo a ripercorrere la successione dei tiratori. Il primo a calciare ...