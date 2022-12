VIDEO Argentina campione | Wanda Nara festeggia con i figli in tribuna

La gioia incontenibile dei tifosi argentini al termine della finale del Mondiale 2022 contro la Francia: ilI tifosi argentini si sono riversati in massa per assistere alla finale del Mondiale 2022 tra la Selécion e la Francia. Al termine della pirotecnica partita, tutti si sono lasciati andare ...Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa e dell', ha dedicato un coro poco felice a Kylian Mbappé Emiliano Martinez è sempre più il protagonista assoluto dei festeggiamenti dell'per il titolo di campione del Mondo. Il portiere, dopo l'episodio del gesto alla consegna del premio individuale, ha dedicato un coro poco felice nei confronti di Kylian ...Il capitano dell'Argentina conquista il titolo personale per la seconda volta in carriera, a 8 anni di distanza dalla prima volta. Il campione del Psg conclude il torneo con 7 gol all'attivo ...L’Argentina vince la finale dei Mondiali 2022 a distanza di 26 anni dal titolo di Maradona in Messico | La finale ai rigori contro la Francia | Lionel Messi MVP Al termine di una finale palpitante e i ...