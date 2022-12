Vicky Mihajlovich | le parole struggenti della figlia | “So amare fin lì…”

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è ladi Sinisa, grandissimo campione sportivo che si è spento venerdì 17 dicembre, ecco cosa ha detto la ragazza.è lapiù grande che l’ex calciatoreSampdoria ha avuto con Arianna Rapaccioni. La giovane sta vivendo un momento molto difficile per la perdita del padre che nel 2019 aveva annunciato di essere affetto da leucemia. Sinisa e-ILoveTrading.itEcco che cosa ha dichiarato.pensa sempre a luista vivendo il periodo più difficile di tutta la sua vita a seguitomorte del padre a causa di una rara forma di ...

iLoveTrading

Oggi le parole pesano come macigni. Lo sa Viktorjia, con i suoi venticinque anni, e quell’ardore negli occhi che non si spegne mai. Per salutare il suo papà, Sinisa Mihajlovic, Vicky ha scelto una poe ...«Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio GRANDE amore». È affidato ad Instagram l'ultimo omaggio di ...