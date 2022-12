Golssip

... l'ex calciatore Sinisaed il giornalista sportivo Mario Sconcerti, morto ... Laconosceva molto bene Sconcerti poiché ha iniziato la sua carriera come giornalista sportiva e per più ...... Coulibaly 6, Pane 6 (dal 61' De Leonardis 6), Maio 6, Mancini 6.5 (dal minuto 82'sv); ... Recupero 2' - 5' Angoli 3 - 8 1' di raccogliemento per la scomparsa di Sinisa... Ventura: “Mihajlovic l’uomo più simpatico che abbia mai conosciuto. Perfetto per il Torino” La showgirl Simona Ventura, sul Corriere della Sera, racconta l'addio a Sinisa Mihajlovic che ha conosciuto e che ha apprezzato come grande amico ...Simona Ventura addolorata per la morte del giornalista Mario Sconcerti: "Eri un faro" Nel giro di due giorni il mondo del calcio e non solo piange due ...