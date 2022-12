Valentino Rossi | vacanze di fuoco sulla neve | le FOTO non lasciano scampo

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ritorno in pista inaspettato per, il pilota stupisce tutti per Natale, ecco cosa sta facendo in questi giorni PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In occasione della pausa dagli impegni motoristici, sia per quel che riguarda il GT Word Challenge Europe che in MotoGP con il suo team VR46,è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.