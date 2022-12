Valentina Vignali | da dieci anni lotta contro il tumore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dail, ha appena fatto dei nuovilli a Pisa e racconta la sua battaglia. La cestista, volto noto anche per la sua partecipazione al GF vip, condivide con i suoi follower un momento importante della sua vita, la sua routinela malattia,il cancro, illi a cui deve sottoporsi da tantischerza, dice che ormai è abituata ma non è vero. Spesso che chiedono come sta e adesso risponde a tutti, racconta delalla tiroide, deilli, delle sue condizioni di salute, della malattia che da 10non la ...