Valentina Vignali | continua la lotta contro la malattia | “Combatto senza avere paura”

ilgazzettino.it

e il tumore: 'Anche stavolta ho vinto io. Non ho paura del cancro perché non lo controllo io. Posso solo combattere' I numeri dopo la pandemia ' La pandemia ' , rilevano gli esperti,...e la malattia: "Non ho paura di qualcosa che non posso controllare. Posso solo combattere" La cestista, volto di Uomini e Donne ed ex vippona del Grande Fratello ha informato i suoi ... Valentina Vignali e il tumore: «Anche stavolta ho vinto io. Non ho paura del cancro perché non lo controllo io Per Valentina Vignali malattia da tenere sotto controllo da 13 anni: ecco i controlli anti cancro che fa a causa delle metastasi e del tumore alla tiroide.Come sappiamo Valentina Vignali ha scoperto di avere un tumore. Ha lottato, si è sottoposta alle cure e ancora oggi continua la sua lotta.