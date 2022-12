Agenzia ANSA

Almeno 20 persone che si trovavano a bordo di un volo della Hawaiian Airlines sono rimaste ferite, di cui 11 in modo grave, a causa di una violenta turbolenza che ha colpito l'aereo ieri quando stava ...di queste - undici delle quali gravi - sono state ricoverate in strutture sanitarie. I passeggeri sono stati sbalzati dai sedili procurandosi ferite alla testa, tagli, contusioni. Tra i feriti ... Usa: venti feriti per turbolenza in volo, undici sono gravi - Mondo Almeno 20 persone che si trovavano a bordo di un volo della Hawaiian Airlines sono rimaste ferite, di cui 11 in modo grave, a causa di una violenta turbolenza che ha colpito l'aereo ieri quando stava ...