Un' estate fa | il trailer della nuova serie Sky con Lino Guanciale e Filippo Scotti VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ecco ildi Un'fa:sono i protagonistiSky Original in arrivo nel 2023 in esclusiva su Sky e NOW. Sky annuncia Un'fa, unaprodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures le cui riprese si sono appena concluse e che si mostra già nelle primissime immagini del teaserrilasciato oggi, che vede i protagonistiguidare un cast di giovani talenti italiani in un thriller transgenerazionale su un mistero che si dipana fra gli anni '90 e il presente. Diretta da Davide Marengo (Il Cacciatore, ...