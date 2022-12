Un Posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2022 | Diego rischia tutto per amore di Lia? Ecco cosa succede

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Scopriamo ledella Puntata di Unalin onda il 20. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono cheprenderà una decisione inaspettata per aiutarementre Guido cercherà di calmare Mariella.

Tv Sorrisi e Canzoni

... anche in casi in cui non fosse contestato l'omicidio stradale, ma lelesioni, seppur ... Dunque ai fini dell'avvio di un procedimento penale a carico di colui che hain essere la violazione ...Sarà infatti la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia , già certa del primo(nonostante la ... le vittorie da tre punti di Reggio Emilia, Consoli McDonald's Brescia e Cave DelLagonegro hanno ... Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 dicembre 2022 Ultimo giorno di lavoro a Dubai, si chiude oggi il ritiro emiratino dei rossoneri con una doppia seduta d'allenamento al Dubai Police Club Stadium: la squadra tornerà in Italia ...Bologna, Valerio Veronesi, interviene nel dibattito sul futuro della città: «Le aziende piccole ora devono crescere» ...