“Un minuto di silenzio per Mbappé” | polemica per il coro all’interno dello spogliatoio dell’Argentina

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un’altalena di emozioni e tantissime giocate di grande qualità hanno dato vita alla finale più bella della storia del calcio. Messi e Mbappè protagonisti indiscussi di questa competizione, premiati il primo come mvp ed il secondo come capocannoniere del torneo. Alla base di questa Argentina campione, oltre la Pulce che, inevitabilmente, si prenderà la copertina di tutte le pagine sportive del mondo, ci sono tanti giocatori che hanno fatto la differenza da Alvarez a De Paul, passando per Romero e il talentino Enzo Fernandez, fino ad arrivare al muro Emiliano Martinez. il portiere dell’Aston Villa ha salvato più volte in questa fase finale la propria squadra con parte decisive ed interventi clamorosi. Mbappè (Photo by Dan Mullan/Getty Images) Proprio el Dibu, durante i festeggiamenti, pare aver preso in giro Mbappè con una frase abbastanza pesante. Queste le parole che ...

Un video diventato virale sui social mostra i giocatori dell'Argentina fare "un minuto di silenzio" per chiedere un ironico rispetto per un avversario "che è morto". Il destinatario della scena è Kylian Mbappé, l'avversario che più li ha messi in difficoltà. Si vedono i giocatori danzare in fila indiana, poi il portiere chiede un minuto di silenzio: "Shhhhhhhh". E dice: "Per Mbappè che è morto". E via con i cori e i balli.