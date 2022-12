“Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto” | lo sfottò dell’Argentina

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’Argentina è campione del Mondo per la terza volta nella sua storia, è stato raggiunto un risultato eccezionale per Messi e compagni. La finale del Mondiale in Qatar è stata bellissima, si sono registrate tantissime emozioni e lo spettacolo è stato assicurato. La prima parte della partita è tutta di marca dell’Albiceleste, prima Leo Messi sblocca l’incontro su calcio di rigore poi Di Maria chiude un contropiede micidiale. La Francia è alle corde, poitrascina la sua squadra ai supplementari. Ancora Leo Messi riporta la squadra di Scaloni in vantaggio, infine il nuovo pareggio di. Si va ai calci di rigore, decisivi gli errori di Comon e Tchouameni. E’ Montiel a siglare il penalty della vittoria. La festa di calciatori e tifosi è stata scatenata, in ogni parte del mondo. Si sono verificati anche episodi discutibili, come il gesto del ...