Un giorno da Toro

1922: Nasce a Brescia Mario Rigamonti. Cresce nelle giovanili granata e viene lanciato giovanissimo, assieme a Maroso, in prima squadra. Con il Grande Torino vince quattro scudetti consecutivi e si conquista la Nazionale, nonostante la temibile concorrenza di Carlo Parola. Con Martelli e Bacigalupo compone il celeberrimo trio "Nizza", così battezzato dalla via cittadina in cui i tre vivono. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo