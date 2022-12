Umberto D’Aponte | l’ex di Guendalina parla dopo il carcere | “Tornato dopo un anno”

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 dicembre 2022)alcuni mesi passati in, lo scorso maggioè uscito ed èa casa sua.marito diTavassi però è rimasto lontano dai social e non ha piùto di quello che era successo. Oggi il 38enne ha registrato delle nuove storie nelle quali ha ringraziato i follower per i messaggi d’affetto ed ha dichiarato di non portare rancore a nessuno. “Sono emozionato da unnon ero su Instagram. Ringrazio tutti quelli che mi hmandato bellissimi messaggi. Ho imparato a non portare rancore e andare avanti. Riparto dalle persone che mi sono state vicine. In primis mi circonderò di affetti dalla mia famiglia ai figli. Spero di tornare a sorridere e a farvi ...