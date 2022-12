Umana Reyer Venezia | il miglior Jayson Granger visto in Italia nel blitz di Reggio Emilia 28 punti | 6 9 da tre punti e 30 di valutazione

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’conquista la vittoria dopo due tempi supplementari sulla UNAHOTELS, salendo così a sei vittorie in campionato e al 7° posto solitario in classifica. Quella di domenica è la terza volta (con altrettante vittorie) nella storia che gli orogranata giocano una gara finita dopo un doppio supplementare in un campionato di A/A1: la prima risale alla stagione 1971/72 quando vinse contro la Ignis Varese per 79-78 dopo 50 minuti di gioco. In epoca più recente c’è stata poi la vittoria ottenuta contro Caserta per 98-92 nella stagione 2016/17. I 115segnati sono record stagionaleno, così come il 137 difinale (superato in quest’ultimo dato il 135 ottenuto dalla Virtus Bologna ottenuto ...

REGGIO EMILIA - La Pallacanestro Reggiana si arrende dopo due supplementari alla, in un match combattutissimo. Ecco le pagelle dei biancorossi Sacar Anim (9 punti) : una partita alla Anim in cui dà il meglio nella prima parte di gara, finendo poi per spegnersi nel finale. ...VENEZIA : Spissu 24, Tessitori 9, Parks 8, Freeman 3, Sima ne, Moraschini 9, De Nicolao, ... Cinciarini esce per falli al 44 45 La cronaca Secondo Supplementare Lainfila un 11 - 0, mentre ... Umana Reyer Venezia, il miglior Jayson Granger della stagione Jayson Granger è stato il miglior realizzatore della sfida con 28 punti e questa è la seconda miglior prestazione per un giocatore in maglia Reyer in stagione dopo i 32 punti segnati da Freeman alla s ...Nella sconfitta della UNAHOTELS Reggio Emilia contro l’Umana Reyer Venezia, Andrea Cinciarini sigla 12 punti e supera quota 3500 in carriera in campionato ...