Ultime Notizie – Tetto prezzo gas | Meloni | “Grande vittoria | grazie anche Draghi”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “L’accordo raggiunto in Europa sulaldel gas è unaitaliana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziatoil precedente governo che l’ha istruita”. Così il presidente del Consiglio Giorgiauscendo dal Museo ebraico di Roma dove ha preso parte alla cerimonia di accensione della Chanukkià. “Sono molto soddisfatta. Devo ringraziare i ministri Pichetto, Fitto e Cingolani che ci ha lavorato prima. Ora si tratta di monitorare”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

