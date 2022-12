Ultime Notizie – Messi alza la coppa vestito da arabo | maglia coperta e polemiche

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un’altra immagine controversa per i Mondiali in Qatar. Lioneldeve indossare l’abito che gli passa l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani per la premiazione,ndo lacon ladell’Argentinada una mantello nero trasparente, una giacca della tradizione qatariota che è una sorta di abito da cerimonia. Appena si diffonde la foto, sui social network inizia la polemica. Un atto di rispetto versoo un atto di arroganza? L’ennesimo compromesso della Fifa che si piega alle richieste delle autorità locali, ansiose di segnare con un’impronta araba il momento di massima attenzione di tutto il mondo? Oppure solo un gesto di cortesia? La risposta, anche volendo escludere l’ipotesi più probabile, ovvero che sia stata un’ultima richiesta dell’Emiro avallata dal ...

Invece Concita

Non si danno pace. Portano mazzi di fiori, scrivono bigliettini, li sistemano ai piedi di un albero proprio di fronte al luogo dell'incidente, dopo avere vegliato per buona parte della notte. Si ...TEMI: atletica friuli atletica leggera atletica malignanifriuliudine sport friuli sport udineL'Atletica Malignani fa festa con i suoi campioni: 70 i premiati La ... Invece concita, il posto delle vostre storie - Murekatete ultime notizie Il commissario della Nazionale trionfatrice al Mondiale ha chiuso la carriera da giocatore in nerazzurro: per lui una manciata di presenze fra il 2013 e il 2015 ...La squadra di Michele Pazienza va a caccia del gol perduto, quella di Leonardo Colucci vuole confermare il suo trend positivo: l'analisi del posticipo in programma al "Monterisi" ...