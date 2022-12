Ultime Notizie – Digitale terrestre | da domani martedì 20 dicembre si cambia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 19 dicembre 2022), 202022, si apre una nuova fase del passaggio al nuovo. Infatti, da mercoledì 21, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di tv o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD). Per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere necessario effettuare la risintonizzazione dei propri apparati; qualora, anche dopo aver effettuato la risintonizzazione, persistessero problemi di ricezione o i canali non fossero per nulla visibili, sarà necessario sostituire la propria tv o il proprio decoder con un apparato compatibile con l’HD. Questa transizione, in inglese ‘switch off’, consentirà agli utenti di usufruire quindi di canali in HD e di nuovi servizi, ma solo utilizzando ...