Ultime Notizie – “Così abbiamo provato a salvare la piccola Rokia | qui siamo in guerra”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Dall’inviata Elvira Terranova)- “fatto tutto quello che era umanamente possibile,rianimatoper più di un’ora, ma non c’è stato nulla da fare. Il polmoni della bimba erano pieni di acqua. Era già morta. E per noi, ogni volta, è una sconfitta. Perché nonmai pronti…”. Rosalba Tantillo, la responsabile dell’area emergenza dal Poliambulatorio di Lampedusa, ha il viso stanco. E’ da poco passata la mezzanotte e il suo turno non è ancora finito. E’ stata lei a guidare nel pomeriggio di ieri l’equipe di medici e infermieri che hannola, la bimba di due anni e mezzo, proveniente dalla Costa d’Avorio, morta dopo il naufragio avvenuto ieri pomeriggio davanti alle coste di Lampedusa. “Cercavamo di ...

