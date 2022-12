Ultime Notizie – Carburanti | prezzo benzina e diesel ancora in calo oggi in Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sono in decisole medie dei prezzi dei. Le medie secondo l'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana e da Quotidiano Energia vedono laself service a 1,657 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,658, pompe bianche 1,656),a 1,724 euro/litro (-9, compagnie 1,725, pompe bianche 1,721). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,774 e 0,788 euro/litro (no logo 0,760). Infine, ilmedio del metano auto si colloca tra 2,343 e 2,524 (no logo 2,469). Il metano servito è a 2,459 euro/kg (+1, compagnie 2,430, pompe bianche 2,482) e il Gnl 2,232 euro/kg (-7, compagnie 2,283 euro/kg, pompe bianche 2,196 euro/kg).