Ultime Notizie – Argentina campione | l’urlo di Buenos Aires – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’del mondo e dasi alza un ruggito impressionante. Ilpubblicato su Twitter dall’utente @hectorcitox fotografa il momento in cui Montiel realizza il rigore decisivo nella finale contro la Francia. Nelle case della capitale esplode la festa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione