Ultima amichevole al Maradona | dove vedere Napoli-Lille in tv e in streaming

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 dicembre 2022)– Il 4 gennaio si avvicina sempre di più: i tifosi delattendono con ansia la ripresa del campionato di Serie A. La sfida contro l’Inter a San Siro non sarà sicuramente una passeggiata, ma gli azzurri hanno una grandissima occasione per eliminare una pretendente dalla corsa scudetto.(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Amichevoli, ultimo test alDopo aver vinto le due amichevoli nel ritiro in Turchia contro Antalyaspor per 3-2 e gli inglesi del Crystal Palace per 3-1, ilnon è riuscito a concedersi il tris. La gara di sabato contro il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol ha ...