Ue | accordo storico Sì di Berlino al price cup e Putin difende il mercato…

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Germania cede ma mette paletti. In vigore dal 15 febbraio. Il tetto scatta se per tre giorni il gas supera i 180 al Mgw con un spread sul costo globale di 35 euro. Ma si dovranno garantire le forniture, non aumentare i consumi e il 40 per cento dovrà arrivare dalle rinnovabili. Entro marzo un check per stabilire se andare avanti

