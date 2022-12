Ucraina | nuove richieste di soldi e attrezzature elettriche | ma alcune potrebbe darle solo la Russia

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Con le infrastrutture energetiche danneggiate dai bombardamenti mirati, iniziati dallaa ottobre, l’ha presentato le suedavanti al consesso euro-atlantico: stavolta si tratta di materiale,specifiche e, naturalmente, anche di. Zelensky chiede e ottiene altro denaro Per l’ennesima volta in questi mesi, anzi anni, all’Unione Europea vengono chiesti sacrifici e sforzi che tradurrà nei consueti appelli alla generosità dei cittadini. In collegamento video col Consiglio Europeo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la UE ad aiutare il suo Paese ad acquistare gas ed elettricità per superare la stagione fredda: servono due miliardi di metri cubi di gas per compensare i danni causati dai colpi russi, oltre a vari tipi di ...