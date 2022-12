(Di lunedì 19 dicembre 2022) E' una F1 che piace, è una F1 della qualefar parte. L'ultima città interessata, in ordine di tempo, è. E non è solo un'idea, ma un progetto concreto, sebbene sia necessario ...

Autosprint.it

E' una F1 che piace, è una F1 della qualefar parte. L'ultima città interessata, in ordine di tempo, è Madrid . E non è solo un'idea, ma un progetto concreto, sebbene sia necessario fare lo slalom tra pro e contro nell'elencare ......di persone che hanno esperienza in questo tipo di acrobazie e che nel tempo libero... ai malati e agli operatori dell'ospedale '. I protagonisti di questa parentesi di gioia per i ... Tutti vogliono la F1: si candida anche Madrid La capitale della Spagna sogna un GP: le trattative vanno avanti tra alcuni pro e tanti contro, tra cui un'elevata concorrenza e l'idea della F1 di ridurre il numero delle tappe europee ...