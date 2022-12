Tutti pazzi per i cavi elettrici | così Balcani e Caucaso sono più vicini

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Icome nuova strategia di medio-lungo periodo per dare fiato alle politiche di “reti” fra aree complementari (in questo caso come), nella consapevolezza che la strada per una completa armonizzazione del dossier energetico si sta sviluppando con costanza e tramite nuove interrrelazioni tra players regionali. Il nuovo cavo sottomarino tra Azerbaijan, Romania, Georgia e Ungheria “segue” idealmente altre esperienze simili, come l’Euroasia interconnector, quello italo tunisino di Terna e quello tra Inghilterra e Germania (senza dimenticare la partita dei data center). Qui Azerbaijan Quasi due miliardi e mezzo di dollari per più di mille chilometri e una capacità di 1.000 MW. Questi i numeri del nuovo cavo elettrico sottomarino tra Azerbaijan, Romania, Georgia e Ungheria per la trasmissione ...