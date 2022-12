Tumori | nel 2022 in Italia +14mila casi in 2 anni | allarme stili vita scorretti

Tiscali Notizie

2022 le nuove diagnosi sono stimate a 390.700. A incidere sui dati non sono solo i ritardi causati dal Covid: la metà delle morti potrebbe essere evitatata intervenendo sui comportamenti ...... ' va letta positivamente la ripresa dei programmi di screening, tornati2021 ai livelli prepandemici, in particolare quello mammografico raggiunge la copertura del 46% (2020 si era attestato ... Tumori: nel 2022 in Italia stimati 390mila casi +14mila in 2 anni (Adnkronos) - In Italia nel 2022 sono stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro, 205mila negli uomini e 185mila nelle donne. Nel 2020 erano 376.600. In 2 anni l'incremento è stato quindi di 14.100 casi ...Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia nel 2022 sono stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro, 205mila negli uomini e 185mila nelle donne. Nel ...