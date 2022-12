Tumori in forte aumento dopo il Covid | +14 mila in 2 anni Le cause? Vita sedentaria | obesità e fumo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, +14.100 in 2. E se nella fase post-, sono ripresi gli screening di prevenzione, è però allarme per gli stili discorretti: il 33% degli adulti è in sovrappeso e il 10% obeso, il 24% fuma e i sedentari sono aumentati dal 23% nel 2008 al 31% nel 2021. E’ la fotografia scattata dal volume ‘I numeri del cancro in Italia 2022’, presentato oggi al ministero della Salute e frutto della collaborazione tra Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Airtum, Fondazione Aiom, Ons, Passi, Passi d’argento e Siapec. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

... soprattutto nei maschi, in età avanzata, con tumore diagnosticato da meno di 2 anni e nei... anche se con unavariabilità geografica, correlata alla diversa attitudine alla partecipazione ...... specie per la tempestività di accesso" LE CURE ONCOLOGICHE " Numeri in deciso rialzo per quanto riguarda le cure contro i: nel 2020 si era verificata unariduzione degli interventi per ... Tumori in forte aumento dopo il Covid: +14 mila in 2 anni. Le cause ... Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, +14.100 in 2 anni. E se nella fase post-Covid, sono ripresi gli screening di prevenzione, ...L'allentamento della presa del Covid-19 fa sentire i suoi effetti anche in oncologia. Perché - dopo due anni di pandemia che hanno frenato la prevenzione - le persone sono tornate a sottoporsi agli sc ...