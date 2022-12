ilmessaggero.it

Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, +14.100 in 2 anni. E se nella fase post - Covid, sono ripresi gli screening di prevenzione,...... presidente Aiom - Queste stime per l'Italia per il 2022 sembrano indicare un aumento del numero assoluto dei, in gran parte legato all'invecchiamento della popolazione, in apparente contrasto ... Tumori, boom di diagnosi: +14.100 in 2 anni. Allarme sullo stile di vita degli italiani Nel 2022, in Italia, sono stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro (nel 2020 erano 376.600), 205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne. In due anni, l’incremento è stato di 14.100 casi. Il tumore più ...Un dato in preoccupante aumento che fa emergere la necessità di intervenire, oltre che sulle cure, sulla prevenzione e gli stili di ...