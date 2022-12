Troppo stanche e stressate per fare sesso? Come recuperare le energie e la voglia

Leggi su dilei

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il cervello è considerato il primo organo sessuale e non a caso. È proprio da qui che partono le risposte agli stimoli; qui vengono prodotti gli ormoni che poi giocano più o meno a favore della nostra predisposizione al piacere o allo scontro. Si tratta di una grande danza in cui ogni parte dell’organismo ha un ruolo bel determinato. Se il cervello recepisce bene le informazioni, a cascata il corpo risponde con una buona lubrificazione, con odori che richiamano l’accoppiamento, con capezzoli turgidi in lei o l’erezione in lui. Ma se, per qualsiasi motivo, dal cervello non partono i giusti comandi, allora la coreografia corale salta e il corpo non risponde.e stress: quale relazione Il motivo per cui i periodi di stress e preoccupazione sono poco appaganti e incisivi a livello sessuale, di attrazione e desiderio è scientificamente provato. La spiegazione sta ...