Trionfo Argentina | Batistuta scoppia a piangere in diretta tv VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gabriel Omarto in lacrime dopo ildell’durante una trasmissione di una televisione del Qatar. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma ha accantonato per un attimo la veste di opinionista, per lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. “Impressionante. Andiamo“, ha detto tra i singhiozzi sul canale Bein Sports. “Tutti volevano che l’vincesse e l’energia si faceva sentire”, ha aggiunto prima di scusarsi con i presenti.è stato superato da Messi come miglior bomber dell’Albiceleste ai Mondiali.Una lloradita para arrancar el día. Te quiero mucho, @GOK pic.twitter.com/swjpMGJZLn — Javi Schurman (@JaviSchur) December 19, 2022 SportFace.

AGI - Agenzia Italia

... una notte indimenticabile per l'che ha celebrato un titolo che mancava dal 1986. Leo festeggia prima con la famiglia poi viene portato incon la Coppa sotto la curva dei suoi ...Archiviati i Mondiali di Qatar 2022 con ildell', l' Olanda ha deciso di mettere all'asta le maglie indossate dai calciatori della nazionale nella rassegna iridata ed ha raccolto 325mila euro, che destinerà ad iniziative per ... Il mondo festeggia il trionfo dell'Argentina Ma c’è anche chi, come Lucas Biasotti, giocatore del Boves MdG, ha vissuto questo trionfo in un modo molto speciale: “Ho tifato tantissimo, guardandola da solo a casa, perché la mia famiglia è in ...Una grandissima partita!”. Con questo post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’onorevole Nazario Pagano (foto), parlamentare di Forza Italia, commenta il trionfo dell’Argentina sulla Francia ieri ...