Trentalange si dimette | figuraccia mondiale - Sport - quotidiano net

La Gazzetta dello Sport

Alfredo, 65 anni, era stato eletto presidente dell'Aia nel febbraio del 2021. In serie A ha arbitrato dal 1989 al 2003 e ha diretto 70 gare internazionali... domani la finale di C tra Città Giardino Marassi e Priamar 1942 paladiamante CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Arbitri, terremoto nell'AIA: siil presidenteArticolo ... Terremoto fra gli arbitri, Trentalange si dimette da presidente Il presidente dell’Aia vinto dal pressing Figc per lasciare dopo il caso D’Onofrio: proprio nel giorno della finalissima in Qatar ...Il caso D'Onofrio decapita la governance dei fischietti. Ma oggi la Figc l'avrebbe commissariata Il ciclone D'Onofrio, il capo dell'ufficio indagine dell'Aia arrestato nei mesi scorsi perché coinvolto ...