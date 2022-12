Trentalange si dimette dall’AIA | i possibili successori

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alfredosi è dimesso ieri da presidente dell’AIA, dopo il caso D’Onofrio che ha colpito il mondo arbitrale. L’ex ormai ex numero uno degli arbitri italiani ha scritto una lettera ai presidenti di sezione in cui spiega la sua decisione, avvenuta dopo aver presentato la propria memoria difensiva al Procuratore Chinè e aver parlato con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La Gazzetta dello Sport

Torinese con famiglia di origini pugliese, fischietto di media bravura, di professione formatore, molto apprezzato per la sua attività nel mondo del volontariato, Alfredoè stato eletto ...Alfredo, 65 anni, era stato eletto presidente dell'Aia nel febbraio del 2021. In serie A ha arbitrato dal 1989 al 2003 e ha diretto 70 gare internazionali Terremoto fra gli arbitri, Trentalange si dimette da presidente Il presidente dell’Aia vinto dal pressing Figc per lasciare dopo il caso D’Onofrio: proprio nel giorno della finalissima in Qatar ...Sui quotidiani il toto-nomi per il post Trentalange a capo degli arbitri: Rizzoli, Rocchi, Rosetti, e c'è anche chi vorrebbe Orsato ...