Traffico Roma del 19-12-2022 ore 18 | 00

(Di lunedì 19 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Continuano i disagi sul grande raccordo anulare pere incidenti code a tratti in interna tra via di Boccea & via Salaria queste condizioni successivamente tra Bufalotta e Tuscolana non va meglio in esterna anche qui per un precedente incidente che ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra laFiumicino e la di formazioneSud circolazione sostenuta e rallentata in uscita dasulle tra turbano della A24 trafficato via della Foro Italico Come di consueto tra la galleria Giovanni XXIII e via Maria per chi è diretto a San Giovanni sulla tangenziale est è maggiormente rallentato il tratto tra la A24 e viale Castrense In entrambe le direzioni alla storta con precisione sulla Cassia attenzione per un incidente vicino via Giannino ...