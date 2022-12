Traffico Roma del 19-12-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis e Salaria ed ancora tra Casilina e da Appia code persul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti alla tangenziale est ed ancora tra via di Tor Cervara il raccordo in uscita datrafficata la tangenziale est con code tra via dei Monti Tiburtini via Salaria nei due sensi di marcia trafficata la via Flaminia tra il raccordo e via dei due punti analoga situazione sulla via Salaria Concorde tra la motorizzazione civile via dei Prati Fiscaliin coda sullaFiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione del Centro chiuso per lavori il tratto della via Appia tra via delle Capannelle via di pizzo di Calabria verso ...