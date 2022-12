Totti | Noemi Bocchi rompe il silenzio e replica alle accuse dell' ex marito | la frecciatina sui social

Corriere dello Sport

...detto finora della nuova fiamma di. 'Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto'.al ......sì che il matrimonio confosse 'la storia più bella del mondo'. 'E lo è stata' , ha chiosato, dicendosi certo che qualunque uomo arriverà dopo di lui nella vita dell'ex (e quindi compreso)... Totti a Doha, Noemi risponde sui social all'ex marito: ecco la replica stizzita Noemi Bocchi ha scritto un messaggio via social che sembra essere indirizzato contro il suo ex marito. Noemi Bocchi è stata accusata dal suo ex marito di essere un’arrivista. La donna, che ha sempre m ...Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno costruendo la loro famiglia allargata. La coppia ha iniziato la convivenza a Roma ...