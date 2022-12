Totti e Noemi la famiglia si allarga | ecco perché

(Di lunedì 19 dicembre 2022) FrancescoBocchi stanno costruendo la lorota. La coppia ha iniziato la convivenza a Roma Nord e i rispettivi figli vanno d’amore e d’accordo. Dopo aver superato ogni rumors, e schivato in un primo momento della loro storia d’amore gli obiettivi della cronaca rosa, FrancescoBocchi vivono la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Corriere dello Sport

...sì che il matrimonio confosse 'la storia più bella del mondo'. 'E lo è stata' , ha chiosato, dicendosi certo che qualunque uomo arriverà dopo di lui nella vita dell'ex (e quindi compreso)...Nel triangoloBocchi - Francesco- Ilary Blasi si è inserito anche l'ex marito della flower designer, Mauro Caucci , che ha rilasciato una lunghissima intervista a Chi , in cui accusava l'ex moglie di ... Totti a Doha, Noemi risponde sui social all'ex marito: ecco la replica stizzita Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno costruendo la loro famiglia allargata. La coppia ha iniziato la convivenza a Roma ...La storia tra Totti e Noemi Bocchi non è fatta solo di cose belle. Ci sono anche i rapporti con i rispetti ex, ed ecco cosa è successo ...