Torino | si lavora al rinnovo di Milinkovic-Savic

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilè al lavoro per rinnovare il contratto di Vanja. Berisha può invece partire: i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilcontinuerà a puntare su Vanjaanche per il futuro. Il club granata ha infatti avviato i contatti con l’agente Mateja Kezman per rinnovare il contratto che scadrà nel 2024. Per Etrit Berisha si aprono invece sempre di più le porte di un’eventuale cessione. L’albanese è infatti scontento del suo ruolo e vorrebbe trovare più spazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

