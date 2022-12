Torino | nuovo obiettivo per l'attacco

TorinoToday

Dal 20 dicembre apre la caffetteria e bistrot "Caffè San Carlo", ilspazio ristorativo delle Gallerie d'Italia -guidato dall'estro creativo degli chef Costardi Bros, fratelli piemontesi che daranno alla tradizione torinese un twist contemporaneo. A ...Max Gazzé ha annunciato per il prossimo anno l'uscita di unalbum e di un tour a supporto dello stesso nei teatri italiani ed europei. "Il teatro è la ...- Politeama Genovese 23 novembre- ... Esselunga, prossime aperture a Torino: presto tre nuovi punti vendita in città Etrit Berisha è attualmente in pole per approdare alla Salernitana in attesa del recupero di Sepe, infortunato. Il portiere di proprietà del Torino potrebbe arrivare in granata ...Etrit Berisha dovrebbe essere il prossimo portiere della Salernitana in attesa del recupero di Sepe attualmente infortunato. Secondo quanto scrive Il Mattino in edicola questa mattina il portiere di p ...