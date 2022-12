The White Lotus – Sicilia | analisi del finale | un’altra | tragica commedia umana

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Theci ha offerto un altro affresco corale sulla natura contraddittoria delle relazioni umane: un'della stagione 2 della pluripremiata serie di Mike. Subito prima di pronunciare queste parole, una ventata di sofferenza attraversa il volto di Daphne Sullivan. Il miglior amico del marito Cameron, Ethan Spiller, le ha appena confessato che probabilmente c'è stato qualcosa fra sua moglie Harper e Cameron: per una manciata di secondi, la gaia leggerezza di Daphne sembra dissolversi, un velo di tristezza offusca i suoi occhi celesti, le labbra si piegano in una smorfia di rammarico. Ma nell'animo di Daphne evidentemente non c'è posto per il rammarico, né tantomeno per il dolore; qualche secondo più tardi, il volto della donna è tornato ad essere una maschera di …

la Repubblica

