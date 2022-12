The Franchise | Sam Mendes annuncia il cast della sua serie HBO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Samhato ildel pilot di The, la suarealizzata per HBO. L’episodio, che segnerà la prima regia di Samper la televisione statunitense, è ambientato sullo sfondoproduzione di un film di supereroi. Billy Magnussen (Game Night, Made for Love), Jessica Hynes (Spaced), Darren Goldstein (Ozark), Lolly Adefope (Shrill) e Isaac Powell (American Horror Story) sono i protagonisti, mentre Daniel Brühl (Bastardi senza gloria) e Richard E. Grant (Copia originale) avranno ruoli ricorrenti nel caso in cui Thedovesse diventare una. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Theseguirà “un gruppo di speranzosi personaggi intrappolati nel ...

The Franchise: ecco il cast della serie di Sam Mendes