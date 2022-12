Tetto al gas | cosa cambia per le tasche degli italiani?

Adnkronos

Finalmente, verrebbe da dire. Di tempo ce n'è voluto, ma alla fine l'Ue ha trovato un accordo sul price cap , ovvero sulal prezzo del. Il Consiglio Ue Energia ha raggiunto l'intesa politica sul meccanismo di correzione del mercato del, come annunciato dal portavoce della presidenza di turno del Consiglio,...Solo l'Ungheria di Orban vota contro Dopo tanto procrastinare, alla fine, l' Europa ce l'ha fatta a trovare la quadra e stipulare un vero accordo sul price cap al. Il tantoal prezzo ... Gas, accordo Ue sul tetto del prezzo a 180 euro (ANSA) - ROMA, 19 DIC - La Russia giudica "inaccettabile" l'accordo Ue sul tetto al prezzo del gas: lo dice il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, definendo l'intesa una "distorsione del mercato" e ...sul price cap del gas arriva l'accordo nell'Unione europea. Ma la misura di compromesso trovata non è quella in cui sperava l'Italia ...