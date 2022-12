Terremoto | scossa magnitudo 3 3 su Costa Marchigiana Anconetana

Fanpage.it

Nuovadi oggi nelle . Un sisma di magnitudo 3.3 si è verificato alle ore 8.37 al largo di ad una profondità di 9 chilometri. Ilè stato localizzato a 29 km da Fano e 31 da Ancona. Non si ...Unadiè stata nettamente avvertita nelle Marche alle 8:37 di stamane. Secondo le rilevazioni dell'INGV, il sisma è stato di magnitudo 3.3 e si è verificato poco a largo della costa ... Terremoto sul Vesuvio oggi: scossa magnitudo 2.5, epicentro nel cono del vulcano Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato ieri sera sul Vesuvio. E' successo intorno alle 20.50. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 0 chilometri, quindi in superficie, dalla Sala ...Gli emendamenti del governo sulla manovra prendono lentamente forma. Arrivano in veste parziale e dilazionati in commissione Bilancio alla Camera, mentre i tempi si allungano e nella maggioranza sento ...