Telefoni nascosti nelle suole delle scarpe e cocaina nella plancia dell’auto | ‘beccato’ 35enne FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Pensava di farla franca, di passare inosservata ma così non è stato. Durante alcune verifiche, i militari della stazione di Cori hanno controllato un uomo,egiziano, a bordo della propria auto. A seguitoindagini, sono state diverse le irregolarità riscontrate a carico del giovane. In primis trovate nell’auto un paio dicui suola c’erano duecon tanto di sim e poi, rinvenuta a bordo della vettura anche dellaabilmente nascosta attraverso un ingegnoso meccanismo. Roma, armato di pistola con maschera e parrucca: così mandava avanti lo spaccio‘sospette’ e droga nell’auto I fatti sono avvenuti in provincia di Latina, a Cori.fattispecie, ieri, i militari hanno controllato un giovane del posto a ...