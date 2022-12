Tavassi “smonta” la teoria di Giaele al GF Vip | c’entra Antonella e le nomination | di cosa si tratta – VIDEO

Blasting News Italia

" la teoria di Giaele: c'entra Antonella "Antonella è una che, per quanto non piaccia, le passerà sempre tutte le nomination' , ha affermato Giaele . Pronta la replica diche ...Nel frattempo, la IncorvaiaDonnamaria a distanza ! L'ex gieffina ammette di aver già smesso ... riferendosi al momento in cui Antonella si è scontrata con Guendalina. Non solo, l'ex ... Grande Fratello Vip, Tavassi smonta Antonella: 'Non è forte, la tutelano dalle nomination' Edoardo ha sottolineato che i tanti aerei che riceve Antonella dai fan, non corrispondono alla sua forza come concorrente del Grande Fratello Vip ...