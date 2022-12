Tajani “Mediterraneo | Ucraina e Balcani priorità politica estera”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –, migranti, Libia,, conflitto tra Russia e, ma anche le proteste in Iran e la stabilità della regione deisono gli argomenti al centro della prima conferenza stampa del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vicepremier, Antonio, alla Farnesina. Una conferenza che cade alla vigilia della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo del 21 e 22 dicembre, evento che sarà dedicato alla memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo nel febbraio 2021. “La nostrasarà molto concentrata sulaffrontando anche la questione immigrazione. Affronteremo la ...

